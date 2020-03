صحيفة تقتحم الحجر الصحي بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تمكنت (الصيحة) أمس، من الدخول إلى مركز الإيواء والعزل الوحيد بالخرطوم لمواجهة فيروس “كورونا”، ويقع المركز بشارع السيد عبد الرحمن، ويعود المبنى للجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي.

ويضم المبنى (14) طابقاً وعدداً كبيراً من الغرف والأجنحة، ويعتبر مركز الحجر شراكة بين وزارة الصحة الاتحادية وشركات القطاع الخاص التي تقدم الدعم.

الطاقم العامل بمركز الإيواء، وصف وصول (الصيحة) للوقوف على تجيهزات واستعدادات المركز، بأنها بادرة تعد الأولى من وسائل الإعلام.

وعندما دلفنا للمبنى أوقفنا عدد من أفراد الأمن ، ولاحظنا أنهم يرتدون الكمامات والقفازات ووسائل الحماية المختلفة، ورفضوا السماح بدخولنا إلا بعد اتصالنا بمدير المركز.. في البوابة استقبلنا الطاقم العامل بالمركز والمكون من عدة مختصين في مجال الوبائيات, طلبوا منا التعقيم الكامل ولبس الكمامات والقفازات، ولبس العازل، بجانب تعقيم الأيدي ثم دلفنا لداخل المبنى.

مدير مركز الإيواء بالخرطوم د. مجاهد محمد حسن كان في عجالة من أمره، ويرد على هاتفه الذي لم يصمت عن الرنين، واعتذر قائلاً إنهم بصدد استقبال (3) قادمين من إحدى الدول التي يتفشى فيها المرض.

وكشف د. مجاهد، أنه وبحسب النتائج العلمية وخبرته في مجال الوبائيات فإن “كورونا” دخل السودان لجهة الحدود التي كانت مفتوحة خلال الفترة الماضية، وقال إن هذا المركز هو الوحيد بالخرطوم لعزل المخالطين.

وأوضح أن المبنى مجهز لاستقبال (200) شخص من الذين قدموا من الدول التي ينتشر بها “كورونا”، وأشار إلى أن به (28) شخصاً معزولين الآن. وأكد عدم ظهور أي أعراض تشير إلى “كورونا” على المعزولين.

