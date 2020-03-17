النيابة العامة تدعو حاتم الوسيلة بتسليم نفسه لاقرب قسم شرطة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت النيابة العامة، عبر لجنة التحري و التحقيق في إنقلاب 1989م عن هروب القيادي بالمؤتمر الوطني حاتم الوسيلة.

و اوضحت في نشرتها بانه بعد صدور أمر القبض في مواجهته قد هرب او أخفى نفسه للحيلولة دون تنفيذ الامر.

و طالب النيابة الوسيلة بتسليم نفسه لاقرب قسم شرطة في مدة لا تتجاوز اسبوعاً من اليوم، على ان يتم الحجز على امواله بعد قضاء فترة الاسبوع . صحيفة السوداني المادة السابقة عرمان يوجه رسالة لسكان المنطقتين بعدم تفويت فرصة تحقيق سلام حقيقي

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