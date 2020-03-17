عرمان يوجه رسالة لسكان المنطقتين بعدم تفويت فرصة تحقيق سلام حقيقي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعا ياسر سعيد عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية شمال بقيادة مالك عقار، الشعب السوداني إلى بناء شراكة جديدة تضم كل قوى الثورة من لجان المقاومة والحكومة والحرية والتغيير والجبهة الثورية وكل القوى السياسية للوصول لفترة إنتقالية مستقرة تخدم السودانيين وتراعي الحقوق والحريات.

وجدد عرمان في حوار مع وكالة السودان للأنباء ينشر لاحقاً، دعوته للسودانيين لبناء إتحاد سوداني مع دولة جنوب السودان وتصحيح أخطاء الماضي.

وقال في هذا الجانب “علينا أن لاننظر للعلاقة بين الجنوب والشمال من ثقب الباب ، بل يجب أن ننظر لها من الزاوية العريضة للمصالح والثقافة و للإنسانية و العمل المشترك، داعيا الإعلام للبحث عن المشاركات والعمل على تعزيزها بثقافة السلام.”

ووجه عرمان رسالة لسكان المنطقتين بعدم تفويت فرصة تحقيق سلام حقيقي ، مبيناً أن مصلحة مواطني جنوب كردفان والنيل الأزرق تقتضي التنسيق الجاد بين الحركتين ، بحيث لا تتضرر مصالح المنطقتين بسبب الصراعات في الحركة الشعبية.