امر القبض على وزير الخارجية الاسبق علي كرتي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اصدرت النيابة العامة امر قبض على وزير الخارجية الأسبق علي كرتي.

و قالت لجنة للتحري و التحقيق في انقلاب الانقاذ ١٩٨٩ في منشور تحصلت (السوداني) على نسخه منه، إن كرتي قد اخفى نفسه للحيلولة دون القبض عليه وتنفيذ الأمر و بذلك يعتبر هاربا.

و اكدت ان القرار الصادر من النيابة بالقبض عليه بموجب الدعوى الجنائية رقم (5650) للعام ٢٠١٩ المادة ٩٦ أ ج من قانون العقوبات لسنة ١٩٨٣ ووجهت بحجز أموالهم.

و منحت النيابة العامة كرتي اسبوعا لتسليم نفسه إلى أقرب قسم شرطة صحيفة السوداني

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