مصرية تعيش في الكويت تستنجد بالسيسي وتفجر غضب الكويتيين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بمقطع فيديو أثار موجة غضب، لمواطنة مصرية مقيمة في الكويت وجهت رسالة لرئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي وأغضبت بها الكويتيين.

المقطع المنشور على نطاق واسع اتضح أنه لمهندسة مصرية تعيش في الكويت تدعى غادة بدر، والتي ظهرت تناشد السيسي، بتطبيق الحجر على الكويتيين ومنعهم من دخول مصر قبل إجراء تحليل يثبت خلوهم من الإصابة بكورونا.

غادة طالبت -في مقطع الفيديو نفسه- أن تتعامل مصر مع الكويت بمبدأ التعامل بالمثل، أسوة بما اتخذته القاهرة من إجراءات ضد قطر وعلقت الطيران مع الدوحة وهو القرار الذي أثار سخرية واسعة حينها حيث أن الطيران معلق بالأساس بين الدولتين حيث تشارك مصر في حصارها.

وتسبب حديث المهندسة المصرية في موجة غضب واسعة بين الكويتيين الذين اعتبروا كلامها إهانة غير مقبولة وطالبوا بترحيلها من الكويت.

وبعد الهجوم الواسع عليها والضجة التي أحدثها المقطع، نشرت غادة بدر مقطع فيديو تعتذر فيه، وتدعي أن وجهة نظرها فُهمت على غير ما أرادت، وأنها تعيش على أرض الكويت منذ نحو 25 عامًا، وتحب الشعب الكويتي.

من جهته، نشر محامي شركة الأحمدية للمقاولات نواف الشرقاوي، مقطع فيديو يوضح أن غادة بدر تعمل مديرة الشركة، وأنها عادت من مصر مؤخرًا، وخضعت لحجرٍ صحي وإجراءات الفحص الطبي المعتادة.

الى معالي وزير الداخليه المحترم هذا المحامي الاستاذ نواف الشرقاوي يقول ان المهندسه غاده بدر مصرية الجنسيه عليها حجر بمنزلها ان كان الحجر مازال قائما عليها كيف تخالف القانون وتخرج في الاماكن العامه كما هو وارد في الفيديو الخاص بها والمتداول في التواصل الاجتماعي نحتاج ان نعرف????

“الشرقاوي” أوضح أن الهدف من الحجر حماية غادة وأسرتها والمجتمع بشكلٍ عام، لكن الأمر لم يرق لها فأساءت إلى الحكومة الكويتية وقراراتها، مستنكرًا موقفها جملة وتفصيلا.

هذا وأعلنت السلطات الكويتية، اليوم الثلاثاء تسجيل سبع إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد المصابين المسجلين في البلاد إلى 130 حالة.

وأعلن وزير الصحة الكويتي عبد الله السند، في مؤتمر صحفي صباح اليوم أن الحالات الجديدة المسجلة مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا، وجميعها لمواطنين كويتيين.