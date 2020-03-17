تعديل مفاجئ في برنامج الفرقة الحمراء التحضيري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أجرى الجهاز الفني للمريخ بقيادة التونسي، أمين المسلمي، تعديلاً على البرنامج الإعدادي للفريق.

والتونسي، قرّر وضع نظام تدريبي خاص للفريق بأداء حصتين في اليوم، ثم منح اللاعبين راحة ليومٍ واحد.

وبحسب ما علمت”السوداني”، فإنّ الخطوة تجيء لإلغاء المباريات غير الرسمية بعد منع إقامة أيّ مباراة بولاية الخرطوم مؤخرًا.

وسيبدأ “الأحمر” برنامجه التحضيري الجديد غدًا “الأربعاء” بملعب نادي الخرطوم الوطني”الأسرة”.

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