إيران تعلن تركيب عقار للعلاج من مضاعفات فيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت إيران اليوم الثلاثاء، عن التوصل إلى تركيب دواء لعلاج التهابات الرئة لدى المصابين بفيروس كورونا بعد تعافيهم من الفيروس.

وقال رئيس اللجنة العلمية في الهيئة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا مصطفى قانعي في مؤتمر صحفي، إن بلاده تمكنت من تركيب دواء يعالج التهابات الرئة لدى المصابين بفيروس كورونا بعد تعافيهم من الإصابة، وهو يقلل من فترة بقائهم في المستشفى حتى مدة 4 أيام.

وقال قانعي إن الدواء ليس علاجا من فيرس كورونا، وإنما علاج للأعراض الرئوية الناجمة عنه. RT المادة السابقة مصر تسحب اعتماد مراسلة “الغارديان” وتحذر مراسل “نيويورك تايمز” بشدة المقالة القادمة تعديل مفاجئ في برنامج الفرقة الحمراء التحضيري

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