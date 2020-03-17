مصر تسحب اعتماد مراسلة “الغارديان” وتحذر مراسل “نيويورك تايمز” بشدة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر اليوم الثلاثاء، بيانا أعلنت فيه سحب اعتماد مراسلة صحيفة “الغارديان”، بعد نشرها تقريرا حول وجود 19 ألف مصاب بفيروس كورونا في مصر.

وقالت الهيئة في بيانها إنها رصدت صدور تقرير صحفي في صحيفة “الغارديان” البريطانية يوم الأحد الماضي يتضمن أرقاما وتقديرات غير صحيحة بشأن أعداد الحالات المصابة بالفيروس في مصر، كما رصدت أيضا مجموعة من التغريدات التي نشرها مراسل صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية في مصر تضمنت نفس الأرقام غير الصحيحة والمبالغ فيها الأمر الذي أثار الكثير من البلبلة في مصر وفي العالم كله.

وطالبت الهيئة “الغارديان” بنشر اعتذار عن هذا التقرير الحافل بالأخطاء المهنية، بنفس طريقة نشر التقرير المشار إليه طبقا لما تقضي به الأعراف الصحفية، وفي حال عدم الاستجابة، سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية المتاحة بما في ذلك إغلاق وسحب اعتماد مكتب الصحيفة في مصر.

ووجهت الهيئة إنذارا إلى مراسل صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية في مصر بضرورة احترام قواعد المهنة الصحفية في عمله الصحفي في مصر، وهي القواعد التي تقرها الصحيفة التي يعمل بها.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية قد نفت ما تداولته جريدة “الغارديان” البريطانية عن زيادة معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في مصر، مؤكدة أن ما تم تداوله عار تماما عن الصحة.

RT