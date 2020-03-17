رئيس وزراء هولندا: أغلب السكان سيصابون بفيروس “كورونا”!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حذر رئيس الوزراء الهولندي، مارك روتي، في خطاب متلفز مساء الاثنين، من أن معظم السكان سيصابون بفيروس كورونا المستجد، لكنه استبعد فرض الإغلاق الكامل على البلاد مثل الدول الأوروبية الأخرى.

وبحسب وكالة “فرانس برس”، قال روتي إن حكومته تريد بناء “مناعة جماعية” أثناء انتظار اللقاح، عن طريق السماح بإصابة الأشخاص الأقل عرضة لخطر الفيروس مع حماية المسنين والمرضى.

وأضاف أن هذا قد يستغرق “أشهرا أو حتى أطول”، في أول خطاب من هذا القبيل لرئيس الوزراء الهولندي منذ أزمة النفط في السبعينيات. فرضت هولندا بالفعل قيودا شديدة، بما في ذلك إغلاق المدارس والمطاعم وحتى مقاهي تدخين القنب.

وتابع: “لا توجد رسالة هينة إليك هذا المساء، الحقيقة هي أن جزءًا كبيرًا من السكان الهولنديين سيصابون بالفيروس التاجي. هذا ما يقوله لنا الخبراء”. وأضاف أنه على عكس إيطاليا أو إسبانيا التي فرضت إجراءات صارمة على الحركة لكبح الفيروس، فإن هولندا لن “تغلق بالكامل”.

وأردف: “في هذا السيناريو، سيتعين علينا بالفعل إغلاق بلدنا لمدة عام أو أكثر، مع تحمل العواقب كافة. لكن الفيروس يمكن أن يظهر مرة أخرى على الفور إذا تم التراجع عن هذه التدابير”.