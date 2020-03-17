إتحاد الكرة السوداني : المنافسات القومية مستمرّة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعلن اتحاد كرة القدم السوداني عن استمرار منافساته القومية لكرة القدم وفقًا للبرمجة المعلنة مسبقًا. وقال الأمين العام لاتحاد الكرة، حسن أبو جبل، في تصريحاتٍ للموقع الرسمي أمس “اللإثنين” إنّ كلّ المباريات ستلعب دون جمهورٍ. وتابع: “يستثنى الإعلام في التغطية والمتابعة وفق الضوابط الصحية المنصوص عليها”.

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