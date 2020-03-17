ميلانيا ترامب تقدم نصائح بشأن “العزل” وفيروس “كورونا”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قدمت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، نصائح لمن يعملون من المنزل، كنوع من العزل الصحي، منعا لإصابتهم بفيروس “كورونا” المستجد المسبب لمرض “كوفيد-19”.

وقالت ترامب في تغريدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، أن “يستفيدوا من فترة العمل من المنزل للتواصل مع أحبائهم، سواء عبر البريد الإلكتروني أو تطبيق “فيستايم”، أو لقضاء بعض الوقت مع العائلة، أو بقراءة كتاب أو ممارسة هواية”.

​وحرصت “سيدة أمريكا الأولى” في تغريدة أخرى على “توجيه الشكر للطاقم الطبي والأطباء والممرضين الذين يعملون بلا كلل للمساعدة في الحفاظ على أمريكا بصحة وأمان”.