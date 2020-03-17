حريق هائل يلتهم بضائع بنحو “4” مليار جنيه في سوق بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : التهم حريق هائل شب اليوم الاثنين كميات كبيرة من مراتب الاسفنج بمحلات ودكاكين في سوق بمنطقة اركويت شرق الخرطوم. وبحسب شهود عيان إن سحباً من الدخان الكثيف امتدت من المحلات، وجرت محاولات من أصحابها لاطفائه قبل وصول قوات الدفاع المدني للسيطرة عليه، وإنقاذ المنطقة من كارثة محققة، وقدر أصحاب المحال المحترقة أن الخسائر مادية تقدر بنحو أربعة مليار جنيه، ومازال حصر الخسائر جار، وتم تدوين بلاغ لدى السلطات، ورجحت مصادر أن أسباب الحريق تعود لالتماس كهربائي، ومازالت السلطات تحقق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق. المادة السابقة بإشراف السنوار… “حماس” تتخذ خطوة جديدة بشأن كورونا المقالة القادمة الخسائر تجاوزت 500 مليون جنيه والسيسي يصدر توجيها عاجلا

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