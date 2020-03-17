تعرّف على التفاصيل ..إتحاد الكرة يبلغ الكاردينال وسوداكال بقرار جديد

الخليج 365 :

قطع محمد جلال رئيس اللجنة القانونية باتحاد كرة القدم؛ بأن المريخ والهلال لن يشاركا في الجمعية العمومية المقبلة لاتحاد كرة القدم السوداني؛ بسبب عدم توفيقهما لأوضاعهما بعقد جمعيات عمومية لإجازة النظام

الأساسي وهو وضع يؤكد أنهما لا يحق لهما التصويت في الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، مبينا أن الاتحادات

المختلفة وفقت أوضاعهما، على النقيض من بعض الأندية وعلى رأسها المريخ والهلال ، ونبه محمد جلال إلى أن هناك عددا من أعضاء اللجنة تقدموا باستقالاتهم وسترفعها اللجنة لاختيار البديل.