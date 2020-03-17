وسط انتشار “كورونا”… السعودية تتخذ قرارا عاجلا بشأن جلسة مجلس الوزراء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ذكرت تقارير سعودية، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الوزراء السعودي اتخذ قرارا عاجلا، وسط انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وقرر المجلس تأجيل جلستيه للأسبوع الحالي والأسبوع المقبل، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار “كورونا”، بحسب صحيفة “الوئام” السعودية.

​من ناحية أخرى، قال متحدث وزارة الصحة السعودية، إنه تم تسجيل 133 حالة إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد، من بينها 6 حالات تعافت، وما زالت 127 حالة مستمرة في العلاج.

وأكد المتحدث، خلال مؤتمر صحفي، أن الرقابة مستمرة في المنافذ، ويتم تطبيق أعلى المستويات الرقابية.

وبين المتحدث أن 106 حالات ارتبطت بالسفر خارج المملكة، قدموا من 20 دولة تقريبا.

وشدد المتحدث على ضرورة التحذير من التجمعات، كونها فرصة خصبة لانتقال العدوى، مؤكدا أنه لم يتم رصد حالات في المدارس.

وأكد المتحدث أن الجهود مستمرة، وأكثر من 700 ألف شخص قاموا بعمل الفحوص عند منافذ المملكة المختلفة.