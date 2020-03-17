الرئيس الإيراني: سنتجاوز الأيام الصعبة وينتهي هذا الهم في القريب العاجل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن هذه الأيام الصعبة ستمضي وسيزاح هذا الهم، وسنعبر هذه المرحلة بمساعدة الشعب وهمة الكادر الصحي في البلاد.

وأضاف أثناء افتتاحه طريقا سريعا يربط بين طهران وكرج، نوجه التحية من جديد للأطباء والممرضين والكوادر الصحية التي تواصل العمل ليل نهار لإنقاذ حياة الناس من فيروس كورونا، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”.

وقال روحاني إن “الابتعاد الجسدي هذه الأيام عن العتبات المقدسة والأماكن المباركة بسبب الاحتياطات الصحية جعل القلوب أقرب إلى هذه الأماكن أكثر من أي وقت مضى”. المادة السابقة رسمياً.. تأجيل يورو 2020م المقالة القادمة وسط انتشار “كورونا”… وسط انتشار “كورونا”… السعودية تتخذ قرارا عاجلا بشأن جلسة مجلس الوزراء

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