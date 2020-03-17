رسمياً.. تأجيل يورو 2020م

الخليج 365 :

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” رسميًا، اليوم الثلاثاء، تأجيل انطلاق كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، بسبب تفشي فيروس كورونا في القارة العجوز.وعقد “يويفا” اجتماعًا بين ممثليه، الذين قرروا بالإجماع تأجيل البطولة إلى صيف 2021، بدلًا من 2020م.

وكان من المقرر أن تنطلق البطولة، في يونيو/حزيران المقبل، إلا أن توقف الدوريات الأوروبية حاليا أدى لتأجيلها.

وقال كارل-إيريك نيلسون، رئيس الاتحاد السويدي لكرة القدم “تأجلت البطولة لتقام بين 11 يونيو (حزيران) و11 يوليو (تموز) 2021”.

وكان الاتحاد النرويجي قد أعلن أيضا في وقت سابق، عبر حسابه على تويتر، تأجيل البطولة.وهذه أول مرة تتأجل فيها المسابقة في التاريخ.