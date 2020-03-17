شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : طالب عدد من الناشطين بإجراء فحص شامل للنجوم السودانيين العائدين من تركيا، وذلك عقب زيارتهم الأخيرة لها لتسجيل برنامج رمضاني، فيما تساءل آخرون بحسب صحيفة السوداني، عن فحصهم الأولي بالمطار من عدمه.

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كانت هذه تفاصيل خبر مطالبات واسعة بـ(فحص شامل) للنجوم القادمين من تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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