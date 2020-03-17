جرام الذهب يسجل انخفاضاً بأسواق الخرطوم

التاريخ: 17-مارس-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة سجل سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء انخفاضاً طفيفاً ، حيث بلغ سعر الشراء عيار 21 للجرام (سعودي – كويتي- بحريني – تركي) 5000 جنيه وسعر البيع الذي سجل للجرام 4500 جنيه مقارنة بأسعار الأمس الإثنين الشراء 6000 والبيع 5500 جنيه. وذلك بحسب سونا Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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