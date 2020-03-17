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السفارة السودانية بالقاهرة توقف العمل القنصلي

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Abdulmahmood 0 تبليغ

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التاريخ: 17-مارس-2020

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السفارة السودانية بالقاهرة توقف العمل القنصلي

أعلنت السفارة السودانية بالقاهرة  وقف جميع إجراءات العمل القنصلي اعتباراً من اليوم الثلاثاء وحتى إشعار آخر .

وقالت السفارة في تعميم لها  اليوم بحسب سونا إن القرار تم بناءً على توجيهات من وزارة الخارجية السودانية فيما يتعلق باتباع اجراءات منع انتشار فيروس كرونا .

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وكان مجلس الوزراء قد  أتخذ حزمة من الاجراءات لمواجهة تداعيات وباء  كورونا  السبت الماضي  من بينها توجيه الوزارات والوحدات الحكومية والخاصة بإتخاذ التدابير الكفيلة بتقليص الازدحام في مواقع العمل .

 

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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