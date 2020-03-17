السفارة السودانية بالقاهرة توقف العمل القنصلي

التاريخ: 17-مارس-2020
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أعلنت السفارة السودانية بالقاهرة وقف جميع إجراءات العمل القنصلي اعتباراً من اليوم الثلاثاء وحتى إشعار آخر .
وقالت السفارة في تعميم لها اليوم بحسب سونا إن القرار تم بناءً على توجيهات من وزارة الخارجية السودانية فيما يتعلق باتباع اجراءات منع انتشار فيروس كرونا .
وكان مجلس الوزراء قد أتخذ حزمة من الاجراءات لمواجهة تداعيات وباء كورونا السبت الماضي من بينها توجيه الوزارات والوحدات الحكومية والخاصة بإتخاذ التدابير الكفيلة بتقليص الازدحام في مواقع العمل .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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