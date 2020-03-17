النيابة العامة تعلن حاتم الوسيلة هارباً

التاريخ: 17-مارس-2020 فى : أخبار 5 مشاهدة أعلنت النيابة العامة، عبر لجنة التحري و التحقيق في إنقلاب 1989م بحسب السودانى عن هروب القيادي بالمؤتمر الوطني حاتم الوسيلة. Advertisements و أوضحت في نشرتها بأنه بعد صدور أمر القبض في مواجهته قد هرب أو أخفى نفسه للحيلولة دون تنفيذ الأمر.

و طالبت النيابة الوسيلة بتسليم نفسه لأقرب قسم شرطة في مدة لا تتجاوز أسبوعاً من اليوم، على أن يتم الحجز على أمواله بعد قضاء فترة الأسبوع . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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