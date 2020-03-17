جمارك مطار الخرطوم تحبط تهريب عملات أجنبية

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تمكنت وردية الفاروق مغادرة، بحسب اليوم التالى من إحباط محاولة تهريب (130000) ريال سعودي و (2580) جنيهاً استرلينياً و(1700) دولار أمريكي و(4400) درهم إماراتي و(200) يورو كانت في طريقها لخارج البلاد ومعدة جيداً للتهريب دون الإفصاح عنها.

وفي إنجاز آخر لإدارة جمارك مطار الخرطوم تمكنت وردية الفاروق وصول، في عملية تنسيقية أمنية من إحباط محاولة تهريب عدد (200) صباع وعدد (70) صباع وعدد (390) أمبولة حقنة وعدد (4500) حبة وعدد (1008) حقنة (5000) أمبولة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )