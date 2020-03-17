عزل زوجة المتوفي بـ” كورونا”، والأسرة تتهم سودانية (24) بالتآمر

التاريخ: 17-مارس-2020
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كشفت أسرة المتوفي بـ” كورونا” عن إلتزام الأسرة بإجراء الفحص حال ما تطلبه وزارة الصحة وقال شقيق المتوفي أسامة الياس لـ(السوداني) إن وزارة الصحة عزلت زوجة المرحوم وزوجة أخيه اللتان كانتا قد لازمتا المريض فيصل الياس حتى وفاته، وقال إن نتائج الفحص الذي أجري لهن بالأمس لم تخرج بعد.
و في سياق آخر اتهم الياس قناة سودانية ٢٤ بحذف جزء من اللقاء الذي أُجري معه قبل يومين بقطع الإرسال، عندما كان يتحدث عن نتيجة فحص شقيقه المتوفي، معتبرًا أن ذلك أمر مقصود حتى لا يعرف العامة ما قامت به وزارة الصحة من تزييف للحقائق
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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