الهلال يتراجع عن قراره ويؤدي تجربة تحضيرية

تراجع الهلال عن قراره بتسريح اللاعبين بحسب اليوم التالى بعد أن طالب الفاتح النقر المدير الفني لفريق الكرة بتعليق النشاط تفادياً لتفشي وباء “كورونا”.وتواصل القطاع الرياضي بالنادي مع تريعة البجا في تجربة تحضيرية تحدد لها السابعة مساء بعد غد الخميس تأهباً للدوري الممتاز.

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وينتظر الهلال قراراً من اتحاد الكرة بفض معسكر المنتخب ويواجه الأزرق الأهلي شندي في السادس والعشرين من الشهر لحساب الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز حال فض صقور الجديان معسكرهم.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )