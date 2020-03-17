الخارجية: تتابع أوضاع السودانيين العالقين بالخارج

التاريخ: 17-مارس-2020
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أفادت وزارة الخارجية أنها تتابع موضوع السودانيين العالقين بالخارج جراء التدابير المتخذة بدول عديدة حول فايروس كورونا وإغلاق حدودها.
وقال مصدر بوزارة الخارجية لوكالة السودان للأنباء إن الوزارة تتابع أوضاع هؤلاء العالقين سعياً لإيجاد حلول لمعاناتهم في الأماكن التي يتواجدون فيها ، مضيفاً أن الوزارة على اتصال بالجهات المعنية للتنسيق ومعالجة أوضاع العالقين.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن والدفاع برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، كان قد اعلن أمس حالة الطوارئ الصحية بالبلاد لمواجهة أية إصابات محتملة بفيروس كورونا.
وجرى تكوين لجنة عليا لوضع كافة التدابير التي تمنع دخول المرض للبلاد والتى أصدرت في اجتماعها الأول قراراً بإغلاق كافة المطارات والموانئ والمعابر البرية باستثناء الرحلات التي تحمل المساعدات والدعم الفني والإنساني ورحلات الشحن الجوي المجدولة
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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