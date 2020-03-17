Advertisements

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في تقريرها اليومي عن حالة الطقس خلال الـ24 المقبلة ارتفاع درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى ارتفاعاً طفيفاً في معظم أنحاء البلاد مع طقس مشمس طول اليوم .

وأشار التقرير بحسب سونا إلى أن أعلى درجة حرارة رصدت بالبلاد كانت 42 درجة مئوية بمدينة القضارف وأدنى درجة حرارة سجلت بمدينة دنقلا وكانت 15 درجة مئوية، وأوضح التقرير أن أعلى درجة حرارة رصدت في مدينة الخرطوم كانت 35 درجة وأدناها 18 درجة مئوية.وأضاف التقرير أن البلاد تسودها رياح شمالية إلى شمالية شرقية متوسطة إلى نشطة السرعة عند الصباح الباكر وأثناء ساعات النهار.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )