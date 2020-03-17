المهدي يناشد السلطات بفتح المطار

ناشد رئيس حزب الأمة القومي، إمام الأنصار الصادق المهدي، الحكومة بفتح المطار والمنافذ لمدة (48) ساعة لإعطاء المواطنين العالقين في مطارات البلدان المختلفة ، الفرصة للعودة للوطن ثم يستأنف القفل.

و طالب بيان صحفي اليوم “الثلاثاء”، بحسب السودانى بحجر القادمون في كرنتينة للفحص وللمدة المناسبة ولا يسمح باستثناء لهذا الحجز.

Advertisements

وأضاف: “لقد اتصل بنا مواطنون ومواطنات من كل أنحاء العالم يطلبون السماح لهم بالعودة لأن بقاءهم حيث هم مستحيل.. أرجو من سلطاتنا الاستجابة، ومن ربنا الرحمة، والله المستعان”.

وناشد المهدي المواطنين بإلتزام بإجراءات السلامة بحرص شديد و أن إتباع الإجراءات يحد انتشار الفيروس ويسهم في إحياء ملايين الأنفس، بينما الاستهتار يورد صاحبه والآخرين موارد التهلكة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)