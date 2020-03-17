زيادة جديدة في السلع الاستهلاكية

التاريخ: 17-مارس-2020
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تشهد أسعار السلع زيادات ملحوظة وركوداً حاداً في الشراء بأسواق الخرطوم لأسباب أرجعها تجار السلع الاستهلاكية لـ(السوداني) لإعلان دخول وباء كورونا للبلاد والذي تسبب في إضعاف الحركة التجارية بشكل عام ، معربين عن مخاوفهم من حدوث كساد وندرة في بعض أصناف السلع .
وقال تاجر بالسوق العربي أحمد يحيى لـ(السوداني) أمس ، إن هنالك زيادة في أسعار السلع خلال الفترة الحالية وتضاعفت مع ظهور الفيروس بالعالم ، مبيناً أن سعر كيلو شاي الغزالتين عبوة (450) جراماً قفز لـ (200) جنيه فيما قفز زيت الفول عبوة (36) لتراً لـ(3,400) جنيه وسعر الرطل لـ (100) جنيه وكيلو العدس (100) جنيه ، متوقعاً حدوث زيادة في الأسعار، ونفى يحيى بدء طرح السلع الرمضانية من الإنتاج الجديد بالأسواق حتى الآن وهنالك زيادة في بعض أصناف سلع رمضان الموجودة بالسوق ومنها الكبكبي والعدسية وسعر الربع لكل منها (800) جنيه.
وأشار تاجر السلع محمد عوض لتأثر الأسواق بالزيادات المطردة حتى من قبل ظهور الفيروس في حالة ارتفاع يومي في الاسعار بسبب ارتفاع الدولار بالسوق الموازي وتاثر الموردين من الزيادة .
وأوضح أن رؤية الأسعار غير واضحة وأسعار السلع لم تثبت على سعر واحد ، مبيناً أن سعر كيلو السكر قفز لـ(80) جنيهاً بدلاً عن (70-50) جنيهاً خلال فترة وجيزة ، متوقعاً زيادة جديدة خاصة مع دخول رمضان ، لافتاً إلى أن سعر لبن كابو عبوة (2) كيلو وربع (1,200) جنيه بدلاً عن (1,194) جنيه واستقر دقيق سيقا عبوة (10) كيلو بكتات (500) جنيه ، وأشار لمعاناة الأسواق من الكساد وضعف القوى الشرائية في الفترة الحالية.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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