إيقاف المعاملات بمجمعات خدمات الجمهور

وجه وزير الداخلية الفريق أول شرطة “حقوقي” الطريفي إدريس دفع الله بحسب السودانى بإيقاف جميع الخدمات والمعاملات بمجمعات خدمات الجمهور والمجمعات والمراكز الخدمية بكل البلاد ، مع إستثناء تقديم الخدمات للحالات الانسانية والضرورية والحيوية وإتخاذ كافة الإجراءات الإدارية التي تخفف إزدحام العاملين بهذه المجمعات.

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كما وجه الطريفي وفقاً لتغريدة على حساب وزارة الداخلية السودانية بـ”تويتر” باتخاذ إجراءات صحية وقائية بالسجون وتشمل تفعيل لائحة الحجر الصحي والحد من حركة النزلاء داخل وخارج الولايات، إلى جانب منع الزيارات إلا في حالة الضرورة القصوى مع تعقيم السجون والتثقيف الصحي وتخصيص مكان للحجر الصحي وتقديم خدمات طبية وقائية متواصلة وإتخاذ تدابير لمنع الإكتظاظ والاِزْدِحَامٌ.

وقضى التوجيه بتأجيل كل برامج التدريب الجماعية بقوات الشرطة لحين إشعار آخر، كما شمل التوجيه وقف التصاديق لجميع الفعاليات الاحتفالية الاجتماعية والسياسية وغيرها.

ووفقًا للتغريدة تسري هذه الموجهات إعتباراً من الـ ١٨ مارس ٢٠٢٠م ولمدة ١٠ أيام، وتأتي تنفيذاً للاجراءات الوقائية بالبلاد وإستناداً على قرار مجلس الأمن والدفاع بفرض حالة الطوارئ الصحية بالبلاد واللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة.