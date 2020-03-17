التصديق بالتعاقد على (200) وظيفة بقطاع الصحة

التاريخ: 17-مارس-2020 فى : أخبار 9 مشاهدة Advertisements أعلن وزير الصحة، د.أكرم علي التوم، بحسب السودانى عن التصديق بعدد (200) وظيفة للتعاقد فوراً بقطاع الصحة لدعم المرافق الصحية بصورة عامة في كافة أنحاء البلاد. وكشف في تصريحات صحفية الثلاثاء، عن توفير كوادر للرد على استفسارات المواطنين وتقديم الإرشادات اللازمة لهم . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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