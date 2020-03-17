مجلس الوزراء يوجه بحسم تحركات عناصر النظام البائد

وجّه مجلس الوزراء بحسب السودانى بالتعامل الحاسم والجدي مع التحركات التي تقوم بها عناصر المؤتمر الوطني في عدة ولايات خلال الفترة الماضية، وذلك حفاظاً على مكتسبات الثورة السودانية.

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وقال وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني في تصريحات صحفية الثلاثاء، إن المجلس استمع إلى تقرير من وزير الداخلية الفريق شرطة الطريفي إدريس حول سير التحقيقات في موضوع محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها موكب رئيس الوزراء.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )