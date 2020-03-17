مجلس الوزراء: انفراج في أزمة الكهرباء والوقود

التاريخ: 17-مارس-2020 فى : أخبار 22 مشاهدة Advertisements قال وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني، بحسب السودانى إن هناك انفراجاً واضحاً في أزمة الطاقة والكهرباء، مؤكداً وضع احتياطات للجازولين والبنزين وغاز الطهي، فضلاً عن العمل على توفير الكهرباء اللازمة خاصة في شهر رمضان المقبل. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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