مبارك الفاضل: أدوات طبية تبرعت بها منظمة الصحة العالمية قابعة في مطار دبي

كشف رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل المهدي، بحسب السودانى عن أن منظمة الصحة العالمية تبرعت لوزارة الصحة الاتحادية بمعدات طبية قيمتها مليون دولار، إلا أنها قابعة في مخزن بمطار دبي في انتظار نقلها للسودان.

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وأشار إلى أن المعدات بإمكانها فحص (1000) عينة لكورونا، منوهاً إلى أن الوزارة تملك إمكانية معملية لفحص (40) شخصاً عن مرض كورونا.

وانتقد مبارك قرار الحكومة بإغلاق المعابر والمطارات بأنه تم فجأة وترك المواطنين عالقين في مطارات العالم، موضحاً أن الأفضل كان أن يتركوا خط جوبا فاتحاً مع العالم لأن معظم الأدوية تأتي عبر القادمين، وكثير من الحالات المرضية غير كورونا تضطر للسفر للعلاج.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)