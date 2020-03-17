وظائف استثنائية لدعم القطاع الصحي في السودان

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الثلاثاء 17 مارس 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
قال وزير الصحة السوداني الدكتور أكرم التوم، إنه تم التصديق على 200 وظيفة استثنتائية للتعاقد فورا لدعم المرافق الصحية بصورة عامة في كافة أنحاء البلاد، وليس من أجل مواجهة فيروس كورونا فقط، لافتا إلى أنه لاحظ بعض القصور في الكوادر المطلوبة للرد على استفسارات المواطنين بخصوص الفيروس بسبب قلة الأعداد، لكن تم التعامل مع هذا الأمر.
ودعا التوم، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء في مجلس الوزراء السوداني، إلى وقف أي تجمعات أو حفلات أو مناسبات، لأنه لا يوجد أي تجمع أهم من صحة المواطن.
وكانت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، أعلنت الحاجة إلى 20 طبيبا في التخصصات الصدرية والباطنية، والأنف والأذن والحنجرة، و 20 ممرضا، من أجل "العمل ضمن فرق الوزارة لمجابهة جائحة كورونا".
وقال وزير الصحة السوداني إن بلاده اتخذت تدابير شبيهة بالتدابير التي اتخذتها العديد من الدول الأخرى، مؤكدا عزم الحكومة على الاستفادة من التجارب الموجودة حول هذا الوباء الجديد من أجل وقاية المواطن السوداني داخل وخارج البلاد.
وأشار إلى أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا مساء اليوم، يتناول آخر الاستعدادات والاحصاءات والقرارات التي تمت بشأن التصدي لوباء كورونا.
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