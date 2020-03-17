الكاردينال يعلن مغادرة رئاسة نادي الهلال

الخليج 365 :
قال الكاردينال لمقربين منه انه ينوي اكمال دورته الحالية ومن ثم مغادرة رئاسة نادي الهلال وكشف مصدر مقرب من رئيس الهلال لـ (سودانا فوق ) ان الكاردينال لم يعد متحمسا لمواصلة عمله في الهلال وانه سوف يترك الازرق لرئيس جديد ويستقر في العاصمة المصرية القاهرة حيث نقل لها العديد من اعماله
ودخلت جماهير نادي الهلال السوداني في اعتصام مفتوح بمقر النادي في أم درمان، وذلك بهدف الإطاحة برئيس مجلس إدارة النادي أشرف الكاردينال.
وبدأ اعتصام جماهير نادي الهلال في الرابع من فبراير الماضي، عن طريق أولتراس “بلو ليونز”، قبل أن تنضم إليه بقية جماهير النادي، ومن ثم تم الإعلان عن تشكيل تجمع الهلاليين السودانيين، الذي يضم مختلف الروابط التشجيعية للنادي في شتى أنحاء السودان بالإضافة إلى الروابط المتواجدة بالخارج.
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