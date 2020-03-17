الفاتح النقر يهاجم فيلود بسبب عبد الرؤوف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

وجه المدير الفني للهلال، الفاتح النقر، انتقاداً عنيفاً للجهاز الفني للمنتخب الوطني وقال أن اختياره للاعب عبدالرؤوف جاء بعد ضغوط من الإعلام والجماهير وقال: اعتقد أن ما حدث مع عبدالرؤوف لم يحدث في العالم من قبل، وأنا لا ألوم المدرب الفرنسي إنما الجهاز المعاون له وأقول لهم كيف تخطى الاختيار أفضل لاعب بالدوري الممتاز، وقال أن عبدالرؤوف لاعب منتخب قومي وقادر على تشكيل الإضافة بل وصناعة الفارق ولكن اعتقد أن الموازنة هي من أخرت اختياره وأشار النقر أن اختيار 10 لاعبين من الهلال و9 من المريخ للمنتخب الوطني يعني أن السودان ليس به كرة وأين بقية لاعبي الأندية الأخرى، واعتقد أن هنالك لاعبين يستحقون التواجد في قائمة المنتخب وعلى الجهاز الفني للمنتخب أن يراجع طريقة الاختيار لأن الطريقة الحالية لن تقدم الكرة السودانية بل تقتل الطموح في اللاعبين الذين لا يلعبون للهلال والمريخ