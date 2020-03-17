الثلاثاء 17 مارس 2020 كتب الخرطوم- محمد أمين وجه وزير الداخلية الفريق أول شرطة، الطريفي إدريس دفع الله، بإيقاف جميع الخدمات والمعاملات بمجمعات خدمات الجمهور والمجمعات والمراكز الخدمية بكل البلاد ، وإستثناء تقديم الخدمات للحالات الانسانية والضرورية والحيوية واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية التي تخفف إزدحام العاملين بهذه المجمعات.

ودعا الوزير في بسان اليوم (الثلاثاء) إلى باتخاذ إجراءات صحية وقائية بالسجون وتشمل تفعيل لائحة الحجر الصحي والحد من حركة النزلاء داخل وخارج الولايات. Advertisements كما وجه بمنع الزيارات إلا في حالة الضرورة القصوى وتعقيم السجون والتثقيف الصحي وتخصيص مكان للحجر الصحي وتقديم خدمات طبية وقائية متواصلة وإتخاذ تدابير لمنع الإكتظاظ والإزدِحام. وقضى التوجيه بتأجيل كل برامج التدريب الجماعية بقوات الشرطة لحين إشعار آخر وشمل التوجيه وقف التصاديق لجميع الفعاليات الاحتفالية الاجتماعية والسياسية. وأشار (البيان) إلى ان هذه التوجيهات تأتي لإتخاذ تدابير وقائية لمدة 10 أيام إعتبارا من اليوم، وذلك تنفيذا للاجراءات الوقائية بالبلاد وإستنادا على قرار مجلس الأمن والدفاع بفرض حالة الطوارئ الصحية بالبلاد واللجنة العليا للطوارئ.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة توقف جميع المعاملات بالمجمعات الخدمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.