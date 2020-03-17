عاجل| حاكم الخرطوم يوجه بوقف المناسبات الخاصة والعامة

وجه حاكم العاصمة السودانية الخرطوم، الفريق الركن أحمد عابدون حماد، الالتزام بمنع التجمعات في الافراح والاتراح والمناسبات العامة.



وأصدر مجلس الوزراء قرارات قضت بمنع كافة الفعاليات العامة والخاصة تجنبا للازدحام الذي يؤديإلى انتشار فايروس (كورونا).

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