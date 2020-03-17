ارتفاع أسعار تذاكر الطيران..تعرّف على الأسعار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت جولة عن ارتفاع في أسعار التذاكر لعدد من الدول خلال الثلاثة أيام الفائتة، حيث وصلت قيمة التذكرة ذهاب فقط من الخرطوم إلى إمارة دبي، عبر طيران الإماراتية إلى (396) دولاراً وفلاي دبي (37,700) جنيه وعبر طيران بدر إلى (22,500) جنيه، ووصلت قيمة التذاكر الخرطوم الهند بالخطوط الإماراتية ذهاباً وعودة إلى دلهي، بقيمة (540) دولاراً وإلى مومباي (555) دولاراً وإلى مدراس (548) دولاراً وحيدر أباد (576) دولاراً، وقيمة التذكرة من الخرطوم إلى جوهانسبرج عبر طيران الإثيوبية (500) دولار، الإماراتية (683) دولاراً والخرطوم ماليزيا عبر طيران الإماراتية (545) دولاراً والخرطوم أندونيسيا (621) دولاراً والخرطوم اسطنبول (75) ألف جنيه. المادة السابقة شاهد بالفيديو: سودانيون عالقون بالطائرة التركية من ليلة البارحة….

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