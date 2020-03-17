النطق بالحكم في مواجهة نظامي اعتدى على طبيبة وأرهبها

التاريخ: 17-مارس-2020
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حجزت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة مولانا حسام الدين خالد ملف محاكمة نظامي بتهمة التعدي والإرهاب على طبيبة بإحدى المستشفيات الحكومية للنطق بالحكم في نهاية الشهر الجاري.
ووفقاً لتفاصيل قضية الاتهام وبحسب صحيفة المجهر، فإن المتهم حضر مع شقيقته بالمستشفى التي تعمل بها الشاكية، ونشب بينهما نقاش وقام المتهم بقلب الطاولة رأساً على عقب وحاول الاعتداء على الشاكية، لولا تدخل الحضور، وقال لها (ما بخليك) على حد تعبير الشاكية، الأمر الذي دفعها لتدوين بلاغ في مواجهته.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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