النطق بالحكم في مواجهة نظامي اعتدى على طبيبة وأرهبها

التاريخ: 17-مارس-2020 فى : حوادث 295 مشاهدة حجزت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة مولانا حسام الدين خالد ملف محاكمة نظامي بتهمة التعدي والإرهاب على طبيبة بإحدى المستشفيات الحكومية للنطق بالحكم في نهاية الشهر الجاري. Advertisements ووفقاً لتفاصيل قضية الاتهام وبحسب صحيفة المجهر، فإن المتهم حضر مع شقيقته بالمستشفى التي تعمل بها الشاكية، ونشب بينهما نقاش وقام المتهم بقلب الطاولة رأساً على عقب وحاول الاعتداء على الشاكية، لولا تدخل الحضور، وقال لها (ما بخليك) على حد تعبير الشاكية، الأمر الذي دفعها لتدوين بلاغ في مواجهته. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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