التاريخ: 17-مارس-2020
5 مشاهدة
قطعت محكمة جنايات الخرطوم شمال موعداً للنطق بالحكم في ملف محاكمة غسال سيارات بتهمة بسرقة هاتف من طالب داخل مسجد إحدى الكليات الجامعية الشهيرة بالخرطوم.
ويذكر أن ذات المتهم يواجهه الاتهام في (6) بلاغات تتعلق بسرقة هواتف طلاب جامعيين من ذات الكلية، وفي وقت سابق بحسب صحيفة المجهر، شطبت المحكمة الاتهام ضد المتهم في (4) بلاغات لعدم وجود بينة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر النطق بالحكم في مواجهة غسال عربات سرق هاتفاً من مسجد شهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.