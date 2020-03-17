النطق بالحكم في مواجهة غسال عربات سرق هاتفاً من مسجد شهير

التاريخ: 17-مارس-2020 فى : حوادث 5 مشاهدة قطعت محكمة جنايات الخرطوم شمال موعداً للنطق بالحكم في ملف محاكمة غسال سيارات بتهمة بسرقة هاتف من طالب داخل مسجد إحدى الكليات الجامعية الشهيرة بالخرطوم. Advertisements ويذكر أن ذات المتهم يواجهه الاتهام في (6) بلاغات تتعلق بسرقة هواتف طلاب جامعيين من ذات الكلية، وفي وقت سابق بحسب صحيفة المجهر، شطبت المحكمة الاتهام ضد المتهم في (4) بلاغات لعدم وجود بينة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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