راكب يرهب سائقاً بالسكين بعد أن رفض الذهاب إلى الثورة

أرهب راكب سائق حافلة، وهدده بالسكين في مشاجرة وقعت بينهما على خط الثورة الحارة (14) بأم درمان.

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ووفقاً لشهود عيان تحدثوا لمصدر فإن الركاب كانوا قد استقلوا المركبة للوصول إلى وجهتهم، بيد أن السائق طلب من جميع الركاب النزول، الأمر الذي أدى إلى نشوب ملاسنات بين السائق والراكب.

وأوضح المصدر أن الراكب قام بسحب سكين موجودة بين طيات ملابسه وأشهرها في وجه السائق محاولاً طعنه، غير أن الحاضرين تدخلوا وقاموا باحتواء المشاجرة، وأكد المصدر بحسب صحيفة المجهر أن سائق المركبة توجه إلى تدوين بلاغ في مواجهة سائر الركاب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)