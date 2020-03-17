التاريخ: 17-مارس-2020
4 مشاهدة
أرهب راكب سائق حافلة، وهدده بالسكين في مشاجرة وقعت بينهما على خط الثورة الحارة (14) بأم درمان.
ووفقاً لشهود عيان تحدثوا لمصدر فإن الركاب كانوا قد استقلوا المركبة للوصول إلى وجهتهم، بيد أن السائق طلب من جميع الركاب النزول، الأمر الذي أدى إلى نشوب ملاسنات بين السائق والراكب.
وأوضح المصدر أن الراكب قام بسحب سكين موجودة بين طيات ملابسه وأشهرها في وجه السائق محاولاً طعنه، غير أن الحاضرين تدخلوا وقاموا باحتواء المشاجرة، وأكد المصدر بحسب صحيفة المجهر أن سائق المركبة توجه إلى تدوين بلاغ في مواجهة سائر الركاب.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر راكب يرهب سائقاً بالسكين بعد أن رفض الذهاب إلى الثورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.