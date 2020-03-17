رفيدة ياسين: وقف الطيران وإغلاق المنافذ إجراء مهم لكن طريقة تطبيقه خاطئة

علقت الاعلامية رفيدة ياسين على قرار الحكومة بإيقاف حركة الطيران و إغلاق المعابر بأنه قرار مهم. قبل أن تستدرك قائلة في حسابها على تطبيق (فيسبوك): “قرار وقف الطيران وإغلاق المنافذ إجراء مهم لكن طريقة تطبيقه خاطئة، ما قادرة أفهم فكرة إنك تقفل الباب أمام مواطنيك دون إنذار مسبق حتى على هؤلاء الذين كانوا في المطارات أو في رحلات ترانزيت وهم في طريقهم للسودان كان يجب أَن يصدر القرار مع استثناءات من بينها احترام بني وطنك”.
وتابعت رفيدة بحسب موقع صحيفة السوداني: “كل الدول اتخذت إجراءات احترازية من فيروس “كورونا” لكنها كانت تضع أمن وسلامة وراحة مواطنها في الحسبان، التصرف ده غير مسؤول لا يصح إلا الصحيح”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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