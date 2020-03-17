شهد المهندس ترد على سؤال “بقيتي تلبسي ضيّق وقصيّر؟”

كشفت الإعلامية شهد المهندس تفاصيل جديدة عن التغيير الذي طرأ على شكلها ومظهرها مؤخراً، ما جعلها مثار جدل لدى متابعيها رواد مواقع التواصل الإجتماعي وإنقسموا بين مؤيد للتغير وآخرون إعتبروه خروجاً عن المألوف وتغيير للأسوأ.

لكن شهد المهندس من جانبها أوضحت بحسب موقع صحيفة السوداني، في ردّها على سؤال وردها من أحد المتابعين لصفحتها الرسمية ب” فيسبوك” أمس يقول ”بقيتي تلبسي قصيّر وضيّق مالك بعد ضِعفتي، وزمان كنت بتلبسي طرحة وإسكيرت؟”، فردت عليه شهد ”قلت قبل كدا إنو نحنا تقييمنا لي بعض بقى سطحي جداً، وبنتعامل مع أي شيء في حياتنا بزاوية شوف محددة”.

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وأضافت شهد ”إذا لم نرى الحياة بأكثر من زاوية ما حنتحرك وحنفضل دائمًا في نفس المكان”، وزادت ”صدقيني حتلقي لبسي ما عنده اي علاقة بأي حاجة لو عاينتي لي بطريقة مختلفة، كإنسان عنده خلفية مختلفة وطريقة تفكير مختلفة عنك”، ودعت شهد إلى أن لا يكون إختلافاً سبباً للخلاف لأنه أمر يخصها وحدها وختمت ”أنا وعدت نفسي أتقبل الناس بكل إختلافاتهم وحالياً ردي ليك لأني أتقبل إختلافك”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)