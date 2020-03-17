تراجع ملحوظ في أسعار الذهب بسبب كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف الناطق الرسمي بشعبة ومصدري تجار الذهب عبد المولى القدال لـ(السوداني) أمس ، عن تراجع أسعار البورصة العالمية والأسهم الأمريكية وقيمة الدولار الأمريكي والسندات الحكومية طويلة الأجل في القطاعات الاقتصادية ومنها المطارات – بسبب فايروس كورونا مما انعكس ايجابا على اسعار الذهب بالأسواق ، مبينا سعر الجرام الخام(4,850) جنيها ، لافتا الى تراجع الاوقية بالبورصة لنحو (1,529) جنيها بدلا من (1,650) جنيها فيما تراجع جرام الذهب المشغول الى (5,5) الف جنيه بدلا من (6,100) جنيه ، مشيرا لضعف الحركة التجارية بالأسواق لتخوف المواطنين من الفيروس ، متوقعا تراجع أسعار الذهب خاصة بعد ان أعلنت اكثر من دولة حظر السفر وإغلاق الحدود والمعابر مما يساهم في التقليل من عملية التهريب ويحدث تراجع ملحوظ في الأسعار بالأسواق

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