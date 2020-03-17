مجلس الأمن والدفاع يقرر إغلاق الحدود جواً وبراً وبحراً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن مجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ الصحية بالبلاد لمواجهة أي إصابات محتملة بفيروس كورونا.

وكشف عضو مجلس السيادة الناطق الرسمي باسم المجلس محمد الفكي سليمان، في تصريح صحفي، عقب اجتماع المجلس بالقصر الجمهوري عن تكوين لجنة عليا لوضع كافة التدابير التي تمنع دخول المرض للبلاد وتسخير كافة المقدرات الصحية والأمنية واللوجستية التي تعينها على أداء مهامها.

وقال الفكي إن اللجنة أصدرت في اجتماعها الأول قرارا بإغلاق كافة المطارات والموانئ والمعابر البرية باستثناء الرحلات التي تحمل المساعدات والدعم الفني والإنساني ورحلات الشحن الجوي المجدولة، مؤكداً أن اللجنة وضعت كافة التدابير اللازمة لاستقبال المواطنين العالقين في المعابر البرية وتهيئة الأماكن لهم لقضاء فترة الحجر الصحي.

وقال إن اللجنة أكدت أن هذه الإجراءات احترازية لمنع الإصابة بالمرض وانتشاره، وأنها تهيب بكافة المواطنين التعاون مع الأطقم الصحية والأمنية وكافة الموظفين وعدم إعاقة مهامهم الرسمية لاحتواء أي إصابات بالمرض ومحاصرتها حفاظا على الوضع الجيد الذي تعيشه البلاد.

وشدد الفكي على أهمية التعاون مع الكوادر الصحية وتيسير وصول رجال الأمن إلى المشتبه فيهم وأن اختيار الدولة لأي منطقة للعزل الصحي يكون وفقاً لتقديرات دقيقة وباستشارة الكوادر الطبية والصحية.

ونبه الفكي إلى ضرورة عدم التعامل مع الأمر بحساسية وأنه يجب التعامل بحذر شديد مع الشائعات واستقاء المعلومات حول وضع المرض وعدد المصابين وكيفية التعامل معهم من القنوات الرسمية.

صحيفة السوداني