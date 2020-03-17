في إستهتار صريح ..6 فتيات قادمات من دول أوروبية يرفضن الحجر الصحي في الخرطوم.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت مصادر صحفية في الخرطوم عن رفض 6 فتيات قادمات من دول أوروبية بينها إسبانيا الخضوع للعزل عبر الحجر الصحي في الخرطوم .

وقدمت الفتيات على متن طائرة إماراتية بمطار الخرطوم أمس، فيما تمّ في ذات الأثناء نقل رجل قادم على متن ذات الطائرة للحجر الصحي في سوبا بعربة إسعاف خصصت لذلك، لمحاصرة مرض”كورونا”.

ووفق جريدة الصيحة قالت المصادر ان مشادات كلامية حادة حدثت بصالة الوصول بين الفتيات وأسرهن والسلطات الأمنية والصحية حول تمسّك الأخيرة بضرورة إخضاعهن للعزل قبل عودتهن لأسرهن، فيما رفضن العزل وأكّدن أنّهن غير مصابات بالمرض. المادة السابقة إعلان عن تأجيل انعقاد المؤتمر الاقتصادي لهذا السبب.. المقالة القادمة مجلس الأمن والدفاع يقرر إغلاق الحدود جواً وبراً وبحراً

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