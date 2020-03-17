إعلان عن تأجيل انعقاد المؤتمر الاقتصادي لهذا السبب..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلنت وزارة المالية السودانية تأجيل انعقاد المؤتمر الاقتصادي لموعد يحدد لاحقاً، وذلك تماشياً مع التدابير التي اتخذتها السلطة الانتقالية لمنع تفشي وباء كورونا في البلاد.

وكان مقرراً عقد المؤتمر الاقتصادي خلال أيام “23 – 25” من شهر مارس/آذار الجاري لبحث حلول للأزمة الاقتصادية الطاحنة في السودان.

وقالت اللجنة التحضرية للمؤتمر الاقتصادي السوداني في تعميم صحفي إن تأجيل المؤتمر والورش القطاعية الخاصة به، يأتي استجابة لتوجيهات مجلس الوزراء التي قضت بوقف الفعاليات والتجمعات الجماهيرية لمنع انتشار كورونا في البلاد، والذي انتشر بأكثر من 100 دولة حول العالم.

ويكتسب المؤتمر الاقتصادي، الذي تم إرجاؤه، أهميته لكونه مرتبط بمسألة الدعم الحكومي للسلع الاستراتيجية “القمح، الوقود، الدواء” من حيث الإبقاء عليه أو رفعه، وفق اتفاق بين السلطة الانتقالية وتحالف قوى الحرية والتغيير.

وكانت وزارة المالية السودانية تنوي خفض الدعم الموجه للسلع الاستراتيجية في ميزانية العام المالي 2020، لكن تذمرا حدث في الشارع حال دون تطبيق هذه السياسة وتم إرجاؤها للحسم في المؤتمر الاقتصادي، والذي يسبقه حوار مجتمعي شامل بهذا الخصوص.

وتوقفت مجمل المعاملات الحكومية وتم وقف الدراسة في جميع المراحل بالسودان، وانخفضت الحركة بشكل ملحوظ في الشوارع والأسواق عقب التدابير التي وضعتها الحكومة لمواجهة كورونا.

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السودان يعلن انتهاء كل العقوبات الاقتصادية على البلاد

وسجل السودان أول حالة وفاة بكورونا الأسبوع الماضي تم اكتشافها بمريض بعد أن فارق الحياة، ولم تسجل أي حالات إصابة أخرى، في مقابل عشرات حالات الاشتباه التي جاءت نتائجها المعملية سلبية.

وأعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، الأحد، ارتفاع معدل التضخم إلى 71.36% خلال شهر فبراير/شباط الماضي، ليسجل رقما قياسيا جديدا منذ نشوب الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وصعد التضخم في السودان خلال فبراير/شباط بمقدار 7.08% عن يناير/كانون الثاني الذي كان معدله في حدود 64.28%، وفق جهاز الإحصاء نفسه.

وبداية الشهر الجاري أنهت الولايات المتحدة الأمريكية جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على دولة السودان، ورفع العقوبات عن 157 مؤسسة.

وأعلن البنك المركزي انتهاء كل أشكال العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان بموجب الأمرين التنفيذيين 13067 و13412.

وأعلن وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي الشهر الماضي أن مؤتمر المانحين الدولي الخاص بجمع التبرعات لبلاده سيكون في النصف الأول من يونيو/حزيران المقبل بدلا من أبريل/نيسان.