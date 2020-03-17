محمد رمضان يسخر من تفشي فيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: سخر الفنان المصري، محمد رمضان، من تفشي فيروس كورونا، بنشره مقطع فيديو ساخر يتضمن أغنيته الشهيرة “فيروس”.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشره محمد رمضان، أنغام أغنية “فيروس”، الذي يظهر فيه “كورونا” على شكل وحش مخيف.

ويظهر في الفيديو عدة دول مثل “إيطاليا والصين وإيران” تحاول التصدي لوحش “كورونا”، ولكنه يهاجمهم بشراسة، ويظهر في الخلفية مصر وهي تختبئ من كورونا، بينما لا يرى الوحش مصر.

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