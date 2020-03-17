حي العرب يتخطى الشرطة.. والأمل يسحق الرابطة .. الهلال يفوز بديربي الفاشر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : حقق حي العرب بورتسودان، انتصاره الثالث على التوالي، وذلك على حساب ضيفه الشرطة القضارف بنتيجة (2/1)، اليوم الإثنين، ضمن الأسبوع 26 من الدوري السوداني الممتاز. أحرز لحي العرب الفاتح جادين من ركلة جزاء، وحسين النور، بينما أحرز للشرطة لاعب الوسط شهاب صديق من ركلة. ورفع فريق حي العرب رصيده إلى 39 نقطة، بينما تجمد الشرطة عند 20 نقطة. وعلى ستاد مدينة عطبرة، سحق الأمل ضيفه الرابطة كوستي وفاز عليه (4/1)، وذلك من دون جمهور، استجابة لقرار اتحاد الكرة السوداني، لمكافحة تفشي فيروس كورونا. وسجل الهدف الأول للأمل عادل الفجر، وأضاف الدولي الجنوب سوداني ألوك أكيج الهدفين الثاني والرابع، وتكفل كابتن بشير بإحراز الهدف الثالث. وقفز الأمل بنقاطه إلى 46 نقطة، مستمرا في الترتيب الرابع، وتجمد الرابطة عند 19 نقطة. الهلال يفوز بديربي الفاشر.. وكادقلي يفاجئ الفلاح

فاز الهلال الفاشر على غريمه التقليدي المريخ الفاشر، بنتيجة (1/0) في ديربي مدينة الفاشر، الذي جرى اليوم الإثنين، ضمن الأسبوع 26 من الدوري السوداني الممتاز. أحرز هدف الهلال الفاشر، لاعب وسطه هشام جِنِّيِّة، وهو لاعب سابق للمريخ الفاشر. والمباراة هي الثانية للمريخ الفاشر بعد حادثة حريق الفندق الذي حدث قبل أسبوعين بالخرطوم، مما أدى لوفاة لاعبه المصري محمد هيثم العيسوي، وإصابة عدد من لاعبيه بعضها خطيرة. وتجمد المريخ الفاشر عند 38 نقطة، حيث كان قد تعادل سلبيا في مباراته السابقة أمام حي الوادي، بينما قفز الهلال الفاشر بنقاطه إلى 28 نقطة. وشهد ديربي الفاشر إثارة كبيرة، حين طرد حكم المباراة لاعب وسط الهلال الفاشر إلهامي أحمد، وأبعد المدير الفني للمريخ الفاشر محسن سيد عن ملعب المباراة. كما أوقف الحكم المباراة لدقائق بسبب أحداث جماهيرية شهدت اجتياحا للملعب، لكنه عاد واستأنف اللعب بعد عودة الهدوء. مفاجأة كادقلي وحقق الهلال كادقلي مفاجأة كبيرة بتحويل خسارته أمام ضيفه الوافد الجديد الفلاح عطبرة، إلى فوز بنتيجة (2/1) ضمن ذات الجولة. وكان الفلاح قد تقدم بهدف السبق في الشوط الأول عن طريق ظهيره الأيمن صبحي السنوسي. وأحرز الهلال كادقلي أهدافه في الشوط الثاني عن طريق محمد عثمان ومحمد عمر، ليرفع نقاطه إلى 20 نقطة، وتجمد الفلاح إلى 25 نقطة. الهلال الاُبَيِّض يعود بالفوز من ملعب مروي

واصل الهلال الاُبَيِّض انتصاراته بالدوري السوداني، وذلك حين عاد بالفوز اليوم الأحد من ملعب مضيفه الأهلي مروي بنتيجة (2/1)، في المباراة التي جرت بالمدينة الرياضية في كريمة، ضمن الأسبوع التاسع من الدور الثاني. أحرز هدفي الهلال الاُبَيِّض مهاجمه الجديد معاذ خميس في الشوط الأول، بينما قلص لاعب الوسط إبراهيم كوللينا الفارق لمروي في الشوط الثاني. وإبتعد الهلال الأبيض بالمركز الثالث المؤهل للعب بالكونفيدرالية، بشكل أكبر وأقوى، بعد ما رفع رصيده إلى 48 نقطة، بينما تجمد الأهلي مروي عند 31 نقطة. وشهدت المباراة حالة طرد لمدرب الأحمال بالهلال الأبيض محمد ود الياس. ويعتبر الفوز هو العاشر للفريق من 11 مباراة للمدير الفني للهلال الأبيض خالد هيدان المغربي، الذي تولى قيادة الفريق قبل نهاية الدور الأول ب3 مباريات. تعادل مثير يحسم ديربي الخرطوم

أفلت الأهلي الخرطوم من الخسارة أمام نده التقليدي، الخرطوم الوطني، لتنتهي مباراة ديربي مدينة الخرطوم، بالتعادل الإيجابي (1-1) اليوم السبت بستاد حليم/شداد ضمن الأسبوع الثامن من الدور الثامن بالدوري السوداني الممتاز. وجرت المباراة بدون جمهور، ومنعت السلطات بستاد حليم/شداد الكثير من الجماهير من حضور المباراة، تنفيذا لتوجيهات وزارة الصحة السودانية بإقامة مباريات كرة القدم، بدون جمهور تفاديا لانتشار فيروس كورونا. وتقدم الخرطوم الوطني في الشوط الثاني، بهدف السبق عبر قلب دفاعه محمد كِسرَه من الكرة التي عكسها الإريتري الدولي المتألق جوناس سلومون. وأدرك الظهير الأيمن مصطفى الفادني التعادل من كرة شتتها دفاع الخرطوم الوطني على حافة الصندوق. وأكمل الخرطوم الوطني المباراة، بـ10 لاعبين بعد طرد قائده وجدي عوض في الشوط الثاني. التعادل رفع رصيد الخرطوم الوطني إلى 29 نقطة في المركز العاشر، والأهلي إلى 24 نقطة بالمركز الـ13. ونجح الأهلي الخرطوم في الحصول على 4 نقاط من مباراتي الديربي، حيث كان قد فاز بمباراة الديربي بينهما بالدور الأول بنتيجة (2-1). المادة السابقة البصات السفرية تقلص رحلاتها للولايات بسبب الوقود المقالة القادمة محمد رمضان يسخر من تفشي فيروس كورونا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حي العرب يتخطى الشرطة.. والأمل يسحق الرابطة .. الهلال يفوز بديربي الفاشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.