البصات السفرية تقلص رحلاتها للولايات بسبب الوقود

الخليج 365 : كشف رئيس لجنة التسيير لغرفة البصات السفرية سمير عرش الدين عن تقليص عدد الرحلات للبصات السفرية إلى الولايات إلى (30%) بسبب أزمة وشُح الوقود.

وقال سمير لـ(السوداني) إن شركات النقل ظلت لقرابة الشهرين تعاني من نقص الوقود مما انعكس على عملها وتكدس بصاتها في محطات الوقود لأيام من أجل الحصول على حصة “سفرية واحدة”، وتوقع انفراج الأزمة خلال الأيام القادمة بحسب ما أثير عن تفريغ الوقود بعدد من محطات الخدمة واستئناف جميع الرحلات لكل الولايات.

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